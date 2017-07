OL : Lyon a ciblé deux attaquants à 20 ME

Dans : OL, Mercato.

L’avenir le dira dans les cinq prochaines semaines, mais la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais ne s’est bien évidemment pas arrêtée de travailler lorsque Jean-Michel Aulas a fait savoir que le recrutement était a priori terminé, sauf si un besoin se faisait ressentir.

Au milieu de terrain ou devant, cela pourrait être le cas d’ici la fin du mois d’août, comme l’a rappelé Bruno Genesio en ce début de semaine en Chine. Pour renforcer un secteur offensif qui a tout de même été frappé de plein fouet par le mercato, l’OL aurait identifié deux cibles selon Le Républicain Lorrain. Il s’agit d’un avant-centre capable de tenir le ballon en la personne d’Aleksandr Mitrovic, qui a été proposé au club lyonnais par Newcastle, contre la somme de 18 ME. Inutile de préciser que pour le moment, les Rhodaniens ne sont pas intéressés par un joueur au profil totalement différent de Mariano Diaz. Mais quand Jean-Michel Aulas rappelle qu’il a tenté de faire venir Olivier Giroud, cela signifie aussi que ce type de pointe n’est pas rayé de la carte.

L’autre solution offensive évolue plus dans l’animation ou sur l’aile. Il s’agit de Thorgan Hazard, le petit frère d’Eden, et qui a fait sa place au Borussia M’Gladbach la saison passée. Dans le viseur de plusieurs formations et notamment anglaises avec Leicester, Stoke City et West Ham, Hazard ne sera pas lâché à moins de 20 ME, a prévenu le club allemand. De sacrés investissements si jamais l’OL venait à passer à l’action.