OL : Limassol ou PSG... Anthony Lopes pense à la finale !

Dans : OL, Europa League, PSG.

Avant d'entamer une première grosse semaine européenne sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes fait le point.

Après un bon début de saison, sachant que Lyon est troisième de Ligue 1 avec 11 points après cinq journées, le club rhodanien aura à cœur de confirmer ses bonnes dispositions cette semaine. Jeudi d'abord lors de la première journée de la phase de poules de l'Europa League à l'Apollon Limassol, puis dimanche contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Deux rencontres haletantes qu'Anthony Lopes aborde avec beaucoup d'envie et d'ambition, malgré une dernière performance collective moyenne contre Guingamp (2-1).

« On est au taquet. Il y a l’excitation à l’idée de retrouver la Coupe d’Europe jeudi, et il y a un match exceptionnel à jouer dimanche au Parc des Princes. Ce match sera un vrai test. Ils auront 48 heures de plus de récupération. Ça peut jouer. On se focalisera dessus vendredi… À nous de prendre les trois points jeudi et bien se reposer pour le match de dimanche. On va essayer d'aller là-bas pour jouer notre jeu. On a les joueurs pour les prendre de vitesse. Il faudra défendre tous ensemble... On ne peut pas maîtriser tous les matchs. Il faut aussi compter sur les individualités. Ce sera plus fluide au fil des matchs. Le début de l'Europa League ? On a un groupe relevé. Il n'y aura pas de match plus facile que les autres. L'objectif est d'aller le plus loin possible et on sait que la finale sera au Groupama Stadium. Mais il ne faut pas brûler les étapes », a lâché, sur OL TV, le gardien lyonnais, qui sait que les résultats seront au rendez-vous si l'OL arrive à imperméabiliser sa défense avec l'aide des nouveaux joueurs, et notamment du leader Marcelo.