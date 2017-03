Dans : OL, Ligue 1.

Remplacé par Maxwel Cornet à la 63e minute du match Bordeaux-OL, Nabil Fekir n'a pas réellement pesé sur le jeu de l'Olympique Lyonnais vendredi soir. Et forcément, cela se paie au prix fort pour l'international rhodanien qui samedi a les oreilles qui sifflent. Car si Raymond Domenech a accusé dès la fin du match Fekir d'avoir fait un gentil footing lors de ce choc, la presse n'est pas plus tendre pour le joueur de 23 ans.

Dans L'Equipe, Nabil Fekir hérite d'une note de 3 sur 10, soit la plus mauvaise des joueurs de l'Olympique Lyonnais sur cette rencontre face aux Girondins et même la plus médiocre des 22 acteurs. Et le commentaire de Vincent Duluc n'est pas tendre. « Les Lyonnais sont longtemps passés à côté de leur match, dans leur 4-3-3 de départ qui laissait Valbuena sur le banc, au profit d’un milieu à trois brouillon et dépassé, d’une attaque étouffée et du fantôme de Fekir. Ce dernier n’a pas exactement montré qu’il méritait de jouer à la place de Valbuena : par la légèreté de son attitude et l’indifférence de son replacement à droite, il semble toujours vouloir envoyer le message qu’il veut jouer dans l’axe, et son faible travail défensif devient vite contagieux », écrit notre confrère.

Pour Le Progrès, Nabil Fekil mérite un 4 sur 10, une note également donnée à Maxime Gonalons, les deux mauvais élèves de l'OL au Matmut Atlantique. « Pour respecter le 4-3-3, il a été cantonné à droite. Il a pu bonifier quelques ballons, mais son influence a été moyenne en première période. Au changement tactique qui lui aurait permis le jeu, il a eu mal au dos et cédé sa place à Cornet », analyse avec moins de virulence le quotidien régional, même si cela ne débouche pas sur une meilleure note.