OL : Les Chinois confirment travailler sur le naming

Dans : OL, Ligue 1.

Repoussé depuis des mois, le naming du stade du Parc OL est un sujet qui passionne les supporters du club rhodanien. Mais Jean-Michel Aulas fait durer le plaisir, affirmant toujours vouloir prendre son temps et trouver le deal parfait, plutôt que de signer rapidement. Et cela même si cela coûte de l'argent à l'Olympique Lyonnais. Cependant, dans L'Equipe, Xing Hu, directeur général de Beijing OL FC Ltd, qui est l'interface entre l'OL et les investisseurs chinois qui ont mis 100ME dans le capital de Lyon, explique qu'il travaille activement sur ce dossier du naming, vantant au passage les nombreuses qualités sportives et financières du club de Jean-Michel Aulas.

De quoi forcément envisager un avenir à la sauce chinoise pour l'OL. « On recherchait un investissement parmi les cinq Championnats européens majeurs et l’OL fait partie des clubs dont le modèle économique est le plus stable. À Lyon, le plus important, c’est l’académie. Chaque année, le club produit un ou deux jeunes joueurs qui peuvent valoir 10 ou 20ME d'ici deux ou trois ans. C’est aussi une société cotée en Bourse, donc sa transparence financière est meilleure. Ensuite, le club a construit son stade, donc on sait pourquoi il y a un trou dans ses bilans actuels. Du coup, l’OL cherche aussi, à travers nos relations, à poursuivre la restructuration de sa dette. Enfin, on peut amener un sponsor pour le club ou pour le naming de son stade », explique Xing Hu, qui tient à souligner notamment le rôle important joué par Gérard Houllier dans ce dossier.