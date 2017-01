OL : Le titre de champion de France, Genesio y pense

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a quelques semaines seulement, entendre l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais parler du titre de champion de France pouvait faire sourire, voire même rire. Mais, en l'espace de quelques matches, l'OL s'est subitement réveillé, et les joueurs de Bruno Genesio ont notamment montré à Monaco qu'ils étaient capables de battre à Louis II une formation que tout le monde estimait invincible à cet instant de la saison. Alors forcément, même si l'Olympique Lyonnais a dix points de retard sur Nice, avec un match en plus à jouer...ou pas contre Metz, le coach rhodanien considère que tout est possible, admettant rêver d'un titre cette saison et pourquoi pas du plus beau.

« Durant cette seconde partie de saison, je rêve d’aller gagner un titre, et, pourquoi pas, plusieurs. Le plus beau pour moi reste le titre de champion de France, car il récompense l’équipe la plus régulière, même s’il y a peut-être moins d’émotion que dans une victoire en Coupe. Pour le titre, il y a encore du chemin à faire, mais la victoire à Monaco puis la confirmation contre Angers nous ont permis de nous replacer avant la trêve. Cela laisse augurer de belles choses », a confié Bruno Genesio, prudent mais confiant sur la suite de la saison de son Olympique Lyonnais.