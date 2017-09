OL : Le téléphone de Genesio dévoilé, Lyon porte plainte

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi, c’est allé beaucoup trop loin dans la guerre que certains supporters lyonnais mènent à l’encontre de Bruno Genesio.

En effet, sur les réseaux sociaux, le numéro de téléphone personnel de l’entraineur lyonnais a circulé et a été relayé. Depuis, Lyon a réagi en portant plainte et en faisant disparaître le numéro de téléphone de son entraineur, tout en s’attaquant à un « petit groupe » très vindicatif à l’encontre du technicien lyonnais.

« Nous avons identifié le garçon. Car non seulement il a donné le vrai numéro de Bruno mais a aussi ajouté un mot menaçant. C'est le côté négatif des réseaux sociaux mais il y a beaucoup de côtés positifs. D'ailleurs, je vais engager une relation avec ce groupe qui fait du lobby car ça n'a pas de sens. Ce sont des jeunes entre 15 et 17 ans. Et ça peut affecter Bruno évidemment », a souligné le président lyonnais Jean-Michel Aulas qui a visiblement sa petite idée sur la question, alors que plusieurs adeptes de Twitter se sont vantés d’avoir directement téléphoné à Bruno Genesio dans la journée de vendredi.