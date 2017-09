OL : Le PSG a juste eu de la chance balance Lopes

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Impossible pour certain d’utiliser le mot « défaite encourageante », mais Lyon a tout de même montré un beau visage à Paris ce dimanche soir.

Le revers avec deux buts contre son camp sera tout de même difficile à digérer après un match plein sur le contenu, et notamment en terme de solidité défensive. Néanmoins, le résultat est là et l’OL repart du Parc des Princes avec zéro point et une défaite 2-0. Pour Anthony Lopes, c’est d’abord dans la manière une réponse positive de son équipe, alors qu’on annonçait un PSG très remonté et désireux de passer un carton à une équipe lyonnaise loin d’être en forme optimale après son nul face à Limassol dans la semaine. Et le gardien lyonnais de surenchérir, en expliquant que c’était uniquement grâce à la chance et les deux buts contre leur camp que Paris s’était imposé.

« Oui, de la déception, mais aussi une immense fierté. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui pensait qu'on allait prendre une grosse claque. Cela n'a pas été le cas, on a montré le vrai visage de l'OL, surtout face à une très belle équipe de Paris qui est programmée pour être championne cette saison. On est venus avec de très belles intentions, on a respecté notre plan de jeu. On n'a pas à rougir de notre performance, bien au contraire. On a réussi à mettre à mal le PSG à certains moments et à garder notre solidité défensive. Après, on prend deux csc... Mais si on est déçu par le résultat, ce n'est pas le cas pour par la manière. La différence ? De la chance. Paris l'a eue sur leurs deux buts, nous on tape la barre. On aurait préféré que ce soit barre rentrante. Mais voilà, le facteur chance n'était pas pour nous », a livré un Anthony Lopes qui comme son équipe a tout de même livré une prestation solide pour résister le plus longtemps possible aux assauts parisiens.