OL : Le problème de Lyon est mental annonce Genesio

Bruno Genesio, entraineur de Lyon, après la défaite à Caen (3-2) : « Le match s’est passé comme on l’avait imaginé. On a été absent du combat et de l’engagement. Difficile dans ces conditions de faire un résultat positif à part quand on a joué en fin de première période. On a des occasions quand on a mené, on est toujours en réaction. On aurait du prendre l’avantage au score, c’est le plus important dans un match comme celui-ci. On rentre en début de match de manière apathique, pareil après le repos. Ensuite, on n’a pas de réussite. Il faut se poser les questions de ce qui se passe contre les équipes mal classés. Mentalement, on n’a pas été présent, dans les duels, l’impact, l’engagement. L’équipe caennaise a gagné les seconds ballons et a pu jouer dans notre camp ». (source OL TV)