OL : Le onze de départ loufoque contre Monaco, Genesio assume

Dans : OL, Ligue 1.

En cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais met clairement au second plan le championnat depuis que le podium n’est plus jouable.

Cela s’est vu à Bastia avec la composition de départ même si le match a été terni par des incidents. Et cela s’est confirmé face à Monaco, avec un onze titulaire comprenant des joueurs rarement utilisés comme Darder, Ferri, Mateta ou Rybus. Un choix assumé facilement par Bruno Genesio, qui avoue préserver ses cadres dans cette fin de saison, même si le risque de manquer les places européennes au soir de la 38e journée est tout de même réel.

« On est en fin de saison. On voit beaucoup de blessures dans tous les clubs et il faut faire attention aux temps de jeu. C’est la raison pour laquelle contre Monaco nous avions aligné une équipe avec des joueurs frais. Je n’ai pas de regret là-dessus, Quand on joue tous les trois jours, que l’on a des déplacements et surtout des rencontres avec beaucoup d’émotion et d’incertitude, on laisse beaucoup de forces physiques mais également, on en parle peu, de forces mentales », a souligné l’entraineur lyonnais, qui pourrait toutefois s’inquiéter pour le classement de Ligue 1 en cas de mauvais résultat à Angers ce vendredi.