Juninho a fait du mal à l'OL, Aulas le cartonne

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas n’a pas la mémoire courte, et s’il est connu pour défendre ardemment son club et ses joueurs quand ils sont sous pression, il est également sans pitié contre ceux qui sont partis en mauvais terme.

Il y a quelques mois, il avait pris pour cible Florian Maurice, l’accusant officiellement d’être un traitre et un homme sans parole, pour lui avoir menti à propos de son départ à Rennes. Ce jeudi, en marge de la présentation de Tête, le président de l’OL avait visiblement un compte à rendre à l’encontre de Juninho. Le directeur sportif brésilien, parti au milieu de la saison après avoir annoncé qu’il n’irait pas plus loin que le mois de juin, n’a pas forcément fait l’unanimité dans les décisions qu’il a pu prendre. On se souvient de sa volonté de tout miser sur Sylvinho, ou sur les recrutements de Jean Lucas ou Henrique notamment. Ce jeudi donc, dans la conférence de presse, alors que les débats tournaient sur les tentatives pour prolonger Maxence Caqueret et la crainte que le jeune milieu de terrain ne parte avant d’avoir donné sa pleine mesure.

Gouiri et Bard, c'est pour Juninho

Un scénario qui donne des cauchemars aux supporters lyonnais, qui ne veulent pas revivre les fiascos Gouiri ou Bard, partis exploser du côté de Nice. Et Jean-Michel Aulas de rappeler qu’il y avait un homme à blâmer pour ces départs qui font encore pleurer à Lyon. « En ce qui concerne Gouiri et Bard, ils ont été cédés par le directeur sportif de l’époque. Peut-être que c’est un mauvais choix mais il l’a fait en toute connaissance de cause », a envoyé le président de l’OL, qui n’a pas pris le soin de citer le nom de Juninho, mais qui a tout de même envoyé sa pique bien placée. Un tacle qui n’est en tout cas pas passé inaperçu chez les suiveurs lyonnais, qui auraient aimé que Jean-Michel Aulas fasse preuve d’un peu plus de retenue, surtout que les deux pépites lyonnaises sont parties notamment parce que Rudi Garcia ne leur donnait absolument aucun temps de jeu.