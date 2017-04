OL : Le grand écart étonnant dans les notes des Lyonnais

Dans : OL, Europa League.

Les joueurs et les supporters lyonnais sont passés par toutes les émotions ce jeudi soir. Du but turc qui les éliminait, à l’égalisation, puis la prolongation et les occasions manquées de manière assez incroyable des deux côtés, il y avait beaucoup à dire.

Dans les médias aussi, chacun a vu le match différemment, et cela se ressent aussi dans les notations. Dans cet exercice toujours très suivi, certains joueurs font le grand écart. Ainsi, Morel a hérité d’un « 4 » sur RMC qui estime que Quaresma s’est amusé avec lui, alors que le latéral lyonnais a hérité d’un « 6 » dans L’Equipe et même d’un « 7 » dans Le Progrès, peut-être grâce à son sauvetage sur un centre devant le but dans les derniers moments.

Même disparité concernant Mathieu Valbuena, très précieux dans le jeu et son organisation, mais qui n’a eu droit qu’à un « 5 » dans L’Equipe et sur RMC, alors qu’il a reçu un épatant « 8 » dans Le Progrès. Un seul joueur fait l’unanimité, il s’agit d’Anthony Lopes, qui malgré quelques sorties approximatives dans les airs ou dans les ballons dans les pieds, a toujours reçu la meilleure note de son équipe, grâce à plusieurs parades salvatrices et deux arrêts décisifs dans la séance de tirs au but.