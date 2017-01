OL : Le bulletin de notes de Genesio après un an est plutôt bon

Dans : OL, Ligue 1.

Comme le rappelle Le Progrès ce mardi, c'est le 3 janvier 2016, soit il y a un an jour pour jour, que Bruno Genesio dirigeait son premier match aux commandes de l'Olympique Lyonnais. L'OL avait alors laminé Limoges en Coupe de France (0-7). Succédant pendant les fêtes de fin d'année à Hubert Fournier, on ne peut pas dire que la nomination de Bruno Genesio comme coach de Lyon avait suscité l'enthousiasme, des supporters ayant même tenté de lancer une pétition pour faire changer d'avis Jean-Michel Aulas. En vain.

Et un an plus tard, même si des supporters lyonnais sont toujours remontés contre Bruno Genesio, le bilan de ce dernier est plutôt bon. En effet, le technicien rhodanien a dirigé son équipe lors de 50 matches toutes compétitions confondues et a obtenu 27 victoire, 7 nuls et 15 défaites...plus le fameux match à Metz dont on ne connaît pas la fin, et l'Olympique Lyonnais a marqué un total de 96 buts avec 50 buts encaissés dans le même temps.

Sur le plan des performances, il faut rappeler l'incroyable come-back de la deuxième partie d'année passée, avec en point d'orgue la victoire face au PSG au Stade du Parc OL. Cette saison, l'Olympique Lyonnais a débuté difficilement, mais s'est bien redressé et postule toujours au podium, avec en plus un beau parcours en Ligue des champions, malgré une élimination qui cependant envoie l'OL en Europa League. De quoi satisfait Bruno Genesio, qui admet avoir beaucoup appris durant cette année. « J’ai vécu plein de choses différentes, mais dans l’ensemble, ce furent surtout de bons moments. Sur les passages plus difficiles, on apprend beaucoup, et on s’aperçoit qu’on peut compter sur des gens autour de nous, et c’est ça le plus important », avoue, dans Le Progrès, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.