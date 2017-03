OL : Lacombe refuse de polémiquer avec Houllier

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'on peut s'étonner du timing, Gérard Houllier s'est livré à une petite guerre des mots avec Bernard Lacombe lundi soir sur L'Equipe TV. Evoquant ce dernier, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais et des Bleus a clairement fait savoir qu'il était impossible de s'entendre avec lui. « Aujourd’hui, il n’y a pas de relation. Moi, j’aime Bernard mais je n’apprécie pas le type de comportements qu’il a. Un club ne peut avoir du succès que dans l’unité et l’harmonie. Mais cette harmonie entre Lacombe et Houllier n’existe pas », a lancé celui qui est devenu le conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas à l'OL.

On le sait depuis des mois et même des années, les deux hommes ne s'apprécient pas, mais cohabitent tant bien que mal depuis que Gérard Houllier a retrouvé un poste à Lyon l'été dernier. Mais ce mercredi, à la veille du match entre la Roma et l'OL, Bernard Lacombe a choisi la prudence en refusant de mettre de l'huile sur le feu. « Je ne veux pas m’exprimer, surtout pas cette semaine », a fort judicieusement expliqué Bernard Lacombe, qui a bien compris que Jean-Michel Aulas avait choisi le camp Houllier, ce dernier étant, selon L'Equipe, désormais proche du clan Seydoux.