OL : Lacazette, Memphis, Tolisso, le point santé

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

A l’approche du match face à Nantes de ce dimanche, l’Olympique Lyonnais va devoir retrouver de la confiance tout en ne puisant pas trop dans ses ressources. Pour cette rencontre, Bruno Genesio a évoqué l’état de santé de son groupe, et notamment plusieurs de ses titulaires.

« Memphis est de retour et Corentin Tolisso risque d’être au repos ce week-end pour des douleurs musculaires qui le gênent depuis quelques temps. Il est préférable qu’il se repose pour être en forme jeudi. En ce qui concerne Alexandre Lacazette, le staff médical a su le rétablir plus vite que prévu. On doit encore discuter par rapport au temps de jeu qu’il aura lors du match de dimanche », a expliqué l’entraineur lyonnais, qui sait que les présences de Tolisso et Lacazette contre l’Ajax seront déterminantes pour envisager de croire en l’exploit.