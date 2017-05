OL : Lacazette balayé par Liverpool pour une étonnante cible à 6ME

Dans : OL, Mercato, Premier League.

La semaine passée, ESPN avait annoncé que Liverpool s'était ajouté à la liste des clubs intéressés par la signature d'Alexandre Lacazette lors du prochain mercato hivernal. Mais, ce lundi, c'est un tout autre son de cloche qui provient de l'autre côté de la Manche. En effet, selon le média anglais HITC, plutôt que le buteur de l'Olympique Lyonnais, dont le prix dépassera les 40ME, le club de la Mersey serait tenté de faire signer Sandro Ramirez, le buteur formé au FC Barcelone et qui évolue sous le maillot de Malaga.

Si l'attaquant espagnol de 21 n'a pas les statistiques d'Alexandre Lacazette, loin de là même puisqu'il n'a marqué que 10 buts en 25 matches cette saison, il a tout de même marqué des buts souvent décisifs pour le club andalou, ce qui a tapé dans l'oeil de Jürgen Klopp. Le technicien allemand apprécie ce type de buteur et en plus les conditions économiques de ce transfert sont plus favorables que celles du joueur de l'Olympique Lyonnais. En effet, Sandro a une clause libératoire de 6ME et cela n'a pas échappé à Liverpool. La piste qui menait Alexandre Lacazette vers le club de la Mersey est peut-être déjà à oublier...