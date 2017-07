OL : Lacazette à Arsenal, le record des Gunners va exploser !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La signature d'Alexandre Lacazette à Arsenal semble désormais imminente, la BBC affirmant ce samedi après-midi que l'accord financier a été trouvé entre l'Olympique Lyonnais et les Gunners. Alexandre Lacazette doit maintenant négocier les derniers détails de son contrat et passer la visite médicale indispensable avant de signer son engagement.

David Ornstein, journaliste réputé de la BBC, ne donne pas le chiffre exact de cette opération, on parle de 55ME plus 12ME de bonus, mais il annonce que ce transfert d'Alexandre Lacazette sera la plus grosse opération réalisée dans l'histoire d'Arsenal. Pour l'instant, le record est détenu par Mesut Ozil, dont la signature chez les Gunners en provenance du Real Madrid en 2013 avait coûté 50ME à la formation dirigée par Arsène Wenger. Pour mémoire, et concernant des joueurs français, Arsenal avait déboursé 15ME pour Olivier Giroud en 2012 et 15ME pour Samir Nasri arrivé de l'OM en 2008.