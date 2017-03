OL : La Roma sans ses tifosis au stade Olympique face à Lyon !

Dans : OL, Serie A, Europa League.

La principale association de supporters de l’AS Roma a annoncé qu’elle allait boycotter le huitième de finale retour d’Europa League face à Lyon, jeudi prochain.

La « Curva Sud » proteste depuis de nouvelles normes apparues en début d’année, et qui cassent pour le moins l’ambiance visiblement. Des décisions qui font suite à de nombreuses sanctions, et qui ont fait déborder le vase. Pourtant, le club romain avait demandé à ses supporters de venir en masse pour le match face à Lyon, mais à l’heure actuelle, seuls 13.000 tickets ont été vendus, et les fans giallorossi ont bien fait comprendre qu’on ne pouvait pas leur faire miroiter une belle affiche européenne afin de les faire revenir au stade.

« Notre présence ou non n’est pas liée à l’enjeu d’un match. A Rome, nous avons des barrières dans la tribune, des amendes si on change de place, un scanner biométrique, trois palpations, inspection des chaussures, saisie des écharpes offensantes, les chants traditionnels sont interdits, il n’y a plus de fumigènes, on reçoit des avertissements pour des choses ridicules : le stade olympique n’est plus un lieu qui convient à notre passion débordante. On n’empêchera personne d’acheter son billet pour le match face à Lyon, allez l’acheter et asseyez vous dans la « Curva Sud » pour faire vos selfies, mais notre combat ne s’arrêtera pas tant que le club ne se défendra pas face aux instances et à la préfecture », a fait savoir le principal collectif de supporters de la Louve, qui demande à son club de taper du poing sur la table en ce qui concerne les multiples interdictions qui ont fini par dégoûter les tifosis. Ces derniers ont reçu de nombreuses amendes depuis le début de la saison, et cela devrait donc provoquer une désertion du stade Olympique ce jeudi, où un maximum de 25.000 spectateurs sont attendus.