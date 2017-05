OL : La légende de l'Ajax ? Tousart fait la remarque qui tue

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Du haut de ses 20 ans, qu'il a eus la semaine passée, Lucas Tousart n'a évidemment pas connu les grandes heures de l'Ajax Amsterdam, loin de là même. Alors, le milieu de l'Olympique Lyonnais n'est pas intimidé à l'heure où il va croiser la route du club néerlandais en Europa League. Et cela même s'il sait que l'Ajax est un club qui compte en Europe grâce à son père.

« L’Ajax, c’est une institution mais je connais pas trop. J’ai déjà affronté l’Ajax en Youth League, la saison dernière, et nous avions perdu. Leur philosophie de jeu m’avait bien plu. Je m’étais un peu renseigné. Quand j’étais petit, ce n’était plus un club très en vogue. C’était un peu dépassé. C’est plus mon père qui m’en parle, de Johan Cruyff... De par ce que j’entends, cela représente beaucoup au niveau des caractéristiques de jeu. C’est un club qui a gardé ses principes. L’Ajax est un peu comme nous. Ces dernières années, ce club n’a pas fait des performances européennes plus marquantes que les nôtres », fait remarquer, dans Le Progrès, Lucas Tousart, clairement pas plus impressionné que cela par le palmarès du club batave, qui il est vrai n’a plus gagné un titre européen depuis 1995. A l’époque, le milieu de terrain l’OL n’était même pas né.