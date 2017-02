OL : La Juventus veut être chouchoutée par Lyon pour Tolisso

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Placé sous le feu des projecteurs depuis son pétage de plomb lors du derby, et la suspension qui en a découlé, Corentin Tolisso reste également dans l'actualité de l'autre côté des Alpes. Car malgré les soucis du joueur de l'Olympique Lyonnais, la Juventus est toujours aussi désireuse de le faire venir lors du prochain mercato.

Selon Tuttosport, la Vieille Dame est déterminée à s'offrir Corentin Tolisso cet été, le milieu de terrain de l'OL étant toujours le choix numéro 1 du club italien. Et même si Jean-Michel Aulas a déjà refusé un premier assaut de la Juventus, le club piémontais aurait obtenu du président de Lyon d'être le premier interlocuteur de l'Olympique Lyonnais au prochain mercato et d'être informé si d'autres offres arrivaient sur son bureau pour Corentin Tolisso. Selon le quotidien sportif turinois, il s'agit pour la formation entraînée par Massimiliano Allegri d'être en position de force dans ce dossier visiblement important. Reste à savoir si jean-Michel Aulas fera monter les enchères ou s'il dira non à toutes les offres.