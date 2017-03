OL : La Juventus propose Lemina pour baisser le prix de Tolisso

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Jean-Michel Aulas a qualifié de « ridicule » un éventuel accord entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus pour un transfert de Corentin Tolisso pour 30ME. Et selon Tuttosport, le président de l'OL a clairement fait savoir aux dirigeants de la Vieille Dame qu'ils pouvaient remballer toutes les offres qui seraient inférieures à 40ME lors du prochain mercato. Cependant, du côté de la Juventus on est loin d'abdiquer, et on veut essayer de trouver une solution pour faire baisser le tarif exigé par Jean-Michel Aulas pour son joueur.

Ce mercredi, le quotidien sportif turinois, relayé par TMW, affirme que du côté de la Juventus on souhaite envoyer Mario Lemina à l'Olympique Lyonnais afin d'obtenir un rabais de la part du club rhodanien. Pour mémoire, le club italien avait dépensé au total près de 11ME pour faire venir Lemina de l'Olympique de Marseille en 2015, mais le milieu de terrain international gabonais a bien du mal à convaincre du côté de la capitale piémontaise. Il n'est donc pas certain du tout que l'OL veuille accepter ce genre de deal incluant un joueur dont le potentiel est tout de même incertain.