OL : La Juve met un énorme stop à Lyon au mercato

Dans : OL, OM, Mercato.

La Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais ne sont pas seulement en contact pour Corentin Tolisso. Comme nous vous l’indiquions la semaine dernière, le club rhodanien s’intéresse à Kwadwo Asamoah.

Peu épargné par les blessures, le latéral gauche de 28 ans arrive à un an de la fin de son contrat. Une bonne affaire en perspective pour Lyon et l’Olympique de Marseille, également cité parmi les prétendants du Ghanéen. Mais c’était sans compter sur le refus de la Juve. En effet, le champion d’Italie n’a pas l’intention de libérer son défenseur et souhaite même prolonger son bail jusqu’en 2020, précise Ghanasoccernet.

Ce qui explique pourquoi les dirigeants turinois ont rejeté l’offre du Bayer Leverkusen cet hiver, ainsi que l’approche de l’OL qui n’est visiblement pas satisfait du rendement du Polonais Maciej Rybus. En tout cas, la recrue souhaitée ne devrait pas être Asamoah, même si ce dernier n’acceptera pas forcément son statut de remplaçant derrière Alex Sandro à Turin.