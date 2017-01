OL : La Juve a manqué un énorme coup avec Tolisso

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Alors que la Juventus souhaite recruter Corentin Tolisso au cours de l'été prochain, Raffaele Ametrano regrette que le club turinois n'ait pas tenté pleinement sa chance durant le mercato hivernal.

Inconstant en championnat, l'Olympique Lyonnais s'éloigne peu à peu de la prochaine Ligue des Champions, sachant que le podium se situe désormais à neuf unités. En cas d'échec final, et une absence dans le Top 3 de la Ligue 1, Lyon pourrait perdre gros. Au niveau financier, mais aussi sportif, où des joueurs comme Lacazette ou Tolisso seraient enclin à quitter le navire. S'il ne pense pour l'instant qu'à l'OL, le milieu de terrain est bel et bien dans les petits papiers de la Juve pour l'été prochain. Et ce potentiel transfert est même validé par Raffaele Ametrano, ancien joueur de la Juventus désormais entraineur, qui éprouve cependant un petit regret en cette fin janvier...

« C’est très dur d’améliorer la Juventus. Tolisso est un joueur très important et les Bianconeri font toujours ce genre d’opération. C’est un investissement qui va augmenter le bagage technique de l’équipe, c’est dommage de ne pas avoir pu le recruter dès janvier car la Juventus en avait besoin », a lancé, au micro de SportItalia, Ametrano, qui estime donc que la Juventus aurait dû mettre le paquet pour recruter Tolisso dès cet hiver.