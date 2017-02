OL : La défense en carton de Lyon inquiète Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

La victoire arrachée face à Dijon en fin de match (4-2) permet à Lyon de ne pas trop avoir à regarder derrière en ce qui concerne le classement.

Bien calé à la quatrième place, l’OL ne pourra pas parler de remontée et d’objectif podium qu’en cas de succès dans son match en retard face à Metz et de bel enchainement de victoires d’ici là. Une autre condition est toutefois essentielle aux yeux de Pierre Ménès. Il s’agit de retrouver une défense digne de ce nom, car entre le coup de tête de Tavares et la boulette de Gonalons, c’est Mathieu Gorgelin qui est allé chercher la balle au fond de ses filets à deux reprises. Avec 31 buts encaissés, l’OL possède une défense de formation du milieu de tableau et c’est un énorme problème pour viser plus haut selon Pierre Ménès.

« Après avoir longtemps buté sur un Baptiste Reynet en état de grâce, les Lyonnais ont finalement remporté une victoire méritée. Mais c'est assez inquiétant d'avoir encore encaissé deux buts alors que Dijon a eu des munitions offensives faméliques. Sur l'ensemble du match, la victoire de Lyon ne semble souffrir d'aucune contestation. Tolisso s'est offert un doublé et Lacazette a transformé un nouveau penalty. En toute fin de rencontre, Fekir a terminé le travail », a expliqué le consultant de Canal+, pas persuadé que l’attaque lyonnaise, aussi talentueuse soit-elle, permettra toujours d’aller chercher la victoire s’il faut à chaque fois marquer trois ou quatre buts pour s’imposer.