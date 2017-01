OL : La banderole misogyne, une joueuse demande des comptes

Dans : OL, Ligue 1.

Très mauvaise blague, ou banderole carrément déplacée ? Les supporters lyonnais ont en tout cas raté leur coup ce samedi face à Lille, avec deux banderoles explicites. L’une avec le symbole d’un homme indiquant « stade » et l’autre avec une femme indiquant « cuisine ». De quoi provoquer de vives réactions un peu partout, et notamment parmi les membres de l’équipe féminine lyonnaise, qui est tout simplement la meilleure d’Europe, et où on n’a pas du tout apprécié cette remarque tout de même très inhabituelle à Lyon. Joueuse emblématique de l’OL féminin, Wendie Renard a donc demandé des explications aux supporters qui ont tout de même pu déployer cette banderole dans le stade en toute impunité.