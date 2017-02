OL : La banderole des supporters, Tolisso ne l'a pas oubliée

Dans : OL, Ligue 1.

Si l'Olympique Lyonnais a réussi à battre Dijon dimanche (4-2), c'est en grande partie grâce à Corentin Tolisso. Auteur d'un doublé et notamment du but égalisateur à la 80e minute de jeu alors que le DFCO menait 1-2, le milieu de terrain confirme donc son retour en forme après une période compliquée. Avec ce succès, l'OL s'est donné un peu d'air pour son retour au Parc OL après le match frondeur contre Nancy (4-0). Au début du mois de février, les supporters lyonnais avaient effectivement montré leur mécontentement en affichant notamment une banderole qui disait que les joueurs pensaient plus à partir qu'à jouer. Cette critique, Tolisso a encore du mal à l'accepter, lui qui se bat corps et âme pour son club formateur depuis 2007...

« Cette victoire fait énormément de bien, pour nous et nos supporters. C’était important de rebondir après la défaite de Guingamp. Les supporters ont chanté tout le long du match, c’est important pour nous. On a été tous soudés aujourd’hui et c’est pour cela qu’on a réussi à renverser la situation. Tout le monde a répondu présent. J’espère que ça sera le match du déclic pour l’équipe. On a fait beaucoup de bonnes choses ce soir. C’est en partie grâce aux supporters cette victoire. Même menés, ils ne nous ont pas lâchés. Le match contre Nancy avait été compliqué avec les banderoles et les sifflets. Quand on fait toutes ses classes à l’OL, on a l’amour du maillot. On donnera tout pour le club quoi qu’il arrive », a déclaré, sur OL TV, Tolisso, qui espère donc que cette difficile victoire contre Dijon va réconcilier tout le peuple lyonnais en vue d'une belle fin de saison.