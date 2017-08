OL : L'UEFA a transmis sa sanction à Lyon après OL-Ajax

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Suite aux graves incidents contre le Besiktas, l'Olympique Lyonnais avait été lourdement sanctionné par l'UEFA, l'OL étant notamment sous la menace d'une interdiction de Coupe d'Europe en cas de nouveaux soucis. Et dans la foulée de la demi-finale contre l'Ajax au Groupama Stadium, les délégués de l'instance européenne avaient dressé un nouveau rapport en soulignant de nouveaux problèmes dans le stade rhodanien, toutefois bien légers par rapport à ceux du quart de finale d'Europa League. Du côté de Lyon, on ne semblait pas réellement craindre une lourde peine, mais forcément l'attente était grande afin de savoir ce que l'UEFA allait décider dans ce dossier.

Et ce samedi, Le Progrès affirme que Jean-Michel Aulas a reçu la décision de l'UEFA, laquelle a finalement décidé d'infliger une simple, mais « forte amende » à l'Olympique Lyonnais, mais n'a pas été plus loin dans sa sanction. On ne connaît pas le montant de cette punition financière, mais forcément cela reste anecdotique par rapport à ce qu'aurait coûté une interdiction de Coupe d'Europe. En attendant, l'OL a tout de même intérêt à éviter un nouveau dérapage lors de l'édition 2017-2018 de l'Europa League, car il est évident que l'UEFA sera cette fois sans pitié.