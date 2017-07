OL : L’incroyable jackpot de Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato.

Sur le terrain, remplacer deux cadres incontournables et réguliers comme Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sera très difficile pour l’Olympique Lyonnais. Sur le plan financier, ils participent à un été de tous les records pour le club rhodanien. Ainsi, en ce début de mois de juillet, Lyon a vendu quatre joueurs, et en a recruté autant. Mais la différence dans le portefeuille est énorme. Les calculs sont assez simples vu que le club donne les chiffres de manière officielle. Dans les arrivées, Mariano Diaz (8 ME), Marçal (4,5 ME), Bertrand Traoré (10 ME) et Ferland Mendy (5 ME) ont donc coûté 27,5 ME. En revanche, dans les départs, Mathieu Valbuena (1,5 ME), Maxime Gonalons (5 ME), Corentin Tolisso (41,5 ME) et surtout Alexandre Lacazette (53 ME) ont rapporté 101 ME.

De quoi assurer pour le moment un bénéfice de 73,5 ME. Une sacrée enveloppe qui devrait permettre à Lyon de renforcer sa défense, même si d’autres départs sont encore possibles (Nkoulou, Yanga-Mbiwa, Jallet, Ferri, Rybus…). La marge est encore énorme avant d’attaquer les réserves, et pourrait même permettre à Lyon de faire quelques emplettes de dernière minute si, comme la saison dernière au poste d’avant-centre, les premiers matchs laissaient entrevoir des failles nécessitant un recrutement.