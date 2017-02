OL : L’élément clé qui déterminera l’avenir de Lacazette

Dans : OL, Mercato.

Dans un timing un peu maladroit juste avant le derby face à Saint-Etienne, Alexandre Lacazette a néanmoins fait passer un message fort en annonçant qu’il allait probablement quitter son club formateur cet été.

Jean-Michel Aulas ne s’y opposera pas si son buteur lui en fait la demande officielle, et si bien évidemment il reçoit une offre digne de ce nom. Dans ce dossier, tout pourrait donc se jouer sur un élément : le prestige du club acheteur. En effet, selon L’Equipe, le départ d’Alexandre Lacazette n’est pas forcément inéluctable. Si des clubs comme West Ham peuvent avoir les arguments financiers, ils ne font pas partie des formations qui font rêver l’attaquant lyonnais, qui ambitionne de rejoindre une équipe du Top16 européen.

Une donne qui ferme donc certaines portes, mais en ouvre aussi d’autres. Ainsi, des clubs comme Naples, Séville, Arsenal ou l’Atlético Madrid pourraient correspondre aux ambitions d’Alexandre Lacazette, qui rêve surtout des championnats anglais et espagnols, et de clubs qui demeurent compétitifs aussi dans ces compétitions. De quoi permettre à l’OL d’y retrouver son compte, le buteur formé à Lyon étant tout à fait capable de rapporter plus de 35 ME à son club formateur l’été prochain. 35 ME, c'est le montant qu'avait offert West Ham la saison dernière pour Lacazette, sans succès, et celui que Lyon espère toucher au minimum pour la vente de son buteur.