OL : L’ASSE va subir la colère des Gones prévient Lopes

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Avec trois défaites sur ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais prépare le derby face à l’AS Saint-Etienne avec pas mal de doutes.

Difficile de rester serein après une élimination dès les 16es de finale de Coupe de France, qui plus est face à un concurrent comme l’Olympique de Marseille (2-1, a.p.). Du coup, les Gones ne sont pas seulement déçus de leurs récentes performances. « En colère » selon les mots d’Anthony Lopes, les Lyonnais ont bien l’intention de se déchaîner sur le rival stéphanois.

« Avec cette élimination de la Coupe de France à Marseille, compétition dans laquelle on avait de belles intentions, il y a un sentiment de frustration, voire même de colère. Il va falloir se relever dimanche, a annoncé le gardien de l’OL à Radio Scoop. On sort de deux défaites qui ont engendré pas mal de regrets, et même si on sait qu'on fera face à une atmosphère encore très chaude à Saint-Etienne, on devra être performant. »

Plus qu’un derby pour Lyon

« Un derby encore plus important que d'habitude ? Oui, on sait qu'on a toujours l'obligation de gagner lors d'un derby et dans le contexte actuel, une victoire permettrait de fortement relever la tête et de lancer une bonne dynamique. Gagner là-bas nous donnerait un énorme coup de boost. Clairement, le match de dimanche est très important pour nous », a prévenu Lopes, qui sait qu’une défaite replacerait provisoirement l’ASSE à un point de l’OL.