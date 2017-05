OL : L'Amsterdam ArenA comble, les fans de l'Ajax moins motivés à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Même si l'heure (18h45) de la demi-finale aller d'Europa League entre l'Ajax Amsterdam et l'Olympique Lyonnais, ce mercredi aux Pays-Bas, est peu habituelle, il n'empêche que l'Amsterdam ArenA sera archi comble. En effet, le club néerlandais a annoncé que la totalité des 53.000 tickets avait été vendue, les dernières places rendues par l'UEFA s'étant arrachées ce week-end. Du côté de l'OL, on annonce un peu moins de 1.000 supporters présents dans le futur stade Johan-Cryuff, un score un peu décevant, même si là encore programmation du match n'est pas idéale lorsque l'on vient de loin. Ainsi, des bus partiront mardi soir de Lyon et ne reviendront que jeudi dans la matinée, ce qui forcément n'est pas ce qui se fait de mieux.

Et d'ailleurs, pour le match retour prévu le jeudi 11 mai à 21h05 au stade du Parc OL, les supporters de l'Ajax Amsterdam ne sont pour l'instant que 1.400 à avoir prévu de se déplacer sur les 2.800 places qui leurs sont réservées dans l'antre de l'Olympique Lyonnais. Un chiffre étonnant dans la mesure où les fans néerlandais ne reculent jamais devant un déplacement en Europe. Mais là encore, la date et l'heure ne sont pas simples, les bus néerlandais devant partir mercredi soir pour rentrer vendredi à Amsterdam. Cependant, si ce chiffre de 1.400 supporters de l'Ajax Amsterdam se confirmait, nul doute que les autorités en charge de la sécurité respireraient un peu mieux...