OL : L'Ajax, le Parc OL, Lacazette, Tolisso... La conviction de Genesio

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Nantes (3-2) : « On a connu une première mi-temps très compliquée. On a été dominés dans les duels. Ce match ressemble à beaucoup de matchs de notre saison, avec des facultés offensives, mais beaucoup de faiblesses défensives. On peut retenir qu'on a marqué 3 buts, c'est ce qu'il faudra faire jeudi. Jeudi lors de la demi-finale retour contre l'Ajax, il faudra afficher cette qualité offensive, mais être davantage vigilant et organisé pour garder les ballons. Cornet ? Il rentre, il marque deux buts, c'est très bon pour son moral, ça va lui faire du bien. Lacazette ? Il était prévu qu'il joue 55 minutes. On a vu qu'il était libéré au niveau des sprints, c'est ce qui était important. Tolisso ? Corentin s'est ménagé ce week-end, mais il sera là jeudi. Le public ? Je voudrais féliciter les deux virages, qui ont continué à nous encourager malgré le match. C'est l'union sacrée. Il faut y croire pour jeudi. On est convaincu que l'exploit est possible avec notre public et la qualité de notre groupe. On aura besoin que le public soit le 12e, 13e, 14e, 15e homme ».