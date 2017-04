OL : L’agent de Fékir lui déconseille de partir au mercato

Dans : OL, Mercato.

Cela s’est encore une fois vu ce jeudi à Istanbul, mais Nabil Fékir peine à retrouver avec régularité son meilleur niveau, ce qui explique aussi pourquoi il n’est un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio. Néanmoins, se pose régulièrement la question de son avenir, lui qui rêve de rejoindre un club étranger, et a même une préférence pour les formations espagnoles. Mais sur Canal+, son agent s’est montré très clair, expliquant que pour l’heure, Fékir n’était pas en position de force pour faire le meilleur transfert possible, et qu’il serait donc sage pour lui de continuer l’aventure à Lyon.

« Sa blessure, ce n'est pas une entorse. C'était une blessure très sérieuse, et il faut du temps. Il a fait une année moyenne, il en a conscience, il n'a pas besoin de lire les commentaires pour le savoir, il faut simplement l'encourager. Partir ? Quand on part d'un club, c'est sur qu'il faut mieux le faire en étant au top. Quand on est en difficulté ou pas encore revenu, on ne réfléchit pas de la même façon. Il faut être logique, une carrière, ça se gère, ça se construit. C'est un jeune joueur, il ne faut pas faire d'erreur », a souligné Jean-Pierre Bernès, qui ne veut pas précipiter un changement de cap pour l’international français. D’autant que ce dernier pourrait bien profiter d’un départ qui lui ne fait guère de doute : celui d’Alexandre Lacazette.