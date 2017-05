OL : Jordi Cruyff envoie un message inquiétant à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais jouera sa demi-finale aller d'Europa League à Amsterdam face à l'Ajax. Pour ce match, l'OL sera privé d'Alexandre Lacazette, mais du côté néerlandais Joël Veltman et Nick Viergever, deux défenseurs titulaires, seront suspendus. Il n'empêche, du côté de l'Ajax Amsterdam on est très confiant avant de recevoir l'OL, estimant avoir les armes pour contrarier la formation de Bruno Genesio.

Et Jordi Cruyff, fils du légendaire Johan Cruyff, estime clairement que son club de coeur fera souffrir Lyon. « De toute façon, Lyon a une équipe qui inspire Ajax (…) L’Ajax a déjà démontré au tour précédent à domicile contre Schalke qu'il est capable non seulement de dominer, mais aussi de s’organiser défensivement quelle que soit la situation du match. Je pense que nous sommes capables de faire le même coup face à Lyon », explique l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, chez les jeunes, et du FC Barcelone. A l'Olympique Lyonnais de montrer que tout cela n'est pas vraiment un problème.