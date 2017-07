OL : Jordan Ferri dans le collimateur de la Premier League !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le nom de Jordan Ferri avait été évoqué il y a quelques jours dans la presse italienne, plusieurs clubs de Serie A étant éventuellement intéressés par le joueur lyonnais. Mais ce dimanche, c'est vers la Premier League que les regards se tournent concernant le milieu de terrain de l'OL. En effet, selon L'Equipe, deux formations anglaises, Bournemouth et Watford auraient un très grand intérêt pour Jordan Ferri, lequel a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Pour l'instant, rien ne dit que Jean-Michel Aulas laissera filer celui qui n'a pas caché cette semaine qu'il espérait avoir plus de temps de jeu suite aux départs conjoints de Maxime Gonalons et Corentin Tolisso lors de ce mercato. Candidat éventuel au brassard de capitaine de l'Olympique Lyonnais, Jordan Ferri donne clairement la priorité à l'OL, mais si partir en Premier League lui assure de jouer plus souvent, alors Bournemouth et Watford pourraient rafler la mise.