OL : Jallet demande la fin du méchant bashing contre Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio l'a reconnu mardi en conférence de presse, il savait en acceptant de devenir entraîneur de l'Olympique Lyonnais en décembre 2015 qu'à la moindre occasion les critiques lui tomberaient dessus. Et si un premier avis de tempête avait soufflé sur l'OL à la fin de l'été, c'est un ouragan qui s'est abattu sur le coach de l'Olympique Lyonnais depuis le coup de sifflet finale du derby de dimanche à Saint-Etienne. Malgré le soutien de Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio est attaqué de partout. Mais le technicien rhodanien peut également compter sur la solidarité de ses joueurs, à l'image de Christophe Jallet lequel estime qu'il est trop facile de cogner sur Genesio.

Car pour le défenseur lyonnais, la responsabilité est partagée par tout le monde au sein du club et pas uniquement l'entraîneur. « Le coach, les joueurs, on est tous dans le même bateau. On a tous une responsabilité dans cette défaite et cette mauvaise série. Il faut arrêter de taper sur le coach, qui est souvent le premier sur qui on tombe. Chacun doit balayer devant sa porte », a très clairement prévenu Christophe Jallet avant la réception de Nancy ce mercredi au Parc OL. Nul doute qu’un autre résultat qu’une victoire pourrait quand même provoquer du remue-ménage…