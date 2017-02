OL : Groupama annonce vouloir le naming du stade de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine passée, suite à la publication des résultats financiers d'OL Groupe, Jean-Michel Aulas avait annoncé que le naming du stade du Parc OL interviendrait avant le 1er juillet prochain. Et les choses ont encore avancé ce mardi, puisque dans Le Progrès, le directeur général Groupama Auvergne-Rhône-Alpes affirme que sa société est l'un des candidats à cette opération. « Je ne le cache plus : nous sommes en discussion avec l'Olympique Lyonnais pour le naming du grand stade de Décines », a expliqué Francis Thomine dans les colonnes du quotidien régional.

Déjà sponsor du centre d'entraînement, du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, et présent sur les maillots, l'assureur mutualiste, dont le chiffre d'affaires a atteint 13,7 milliards d'euros en 2015, verse pour l'instant 1,3ME par an au club de Jean-Michel Aulas. Mais l'addition va grimper si Groupama donne son nom au stade du Parc OL. Thierry Sauvage a confirmé à nos confrères que l'assureur était bel et bien candidat, mais la directeur financier de l'Olympique Lyonnais a indiqué que deux autres sociétés françaises et une chinoise étaient également dans la course. Pour le naming de l'enceinte lyonnaise, on évoque un montant proche de 7ME par an.