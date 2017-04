OL : Gonalons tourne la page faits divers et pense au foot

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Il y avait d'abord eu la rencontre à jouer à huis clos à Metz, suite aux incidents du match en décembre dernier, puis le fameux quart de finale aller d'Europa League contre Besiktas, avec les événements que l'on connait et enfin, dimanche, le chaos de Furiani. Alors s'il a reconnu que tout cela avait forcément marqué ses coéquipiers et lui, le capitaine de l'Olympique Lyonnais souhaite désormais se tourner uniquement vers le football. Et justement, la rencontre face à la formation stambouliote motive et excite l'effectif de l'OL comment l'a confié Maxime Gonalons.

« Cela fait une semaine que l’on parle de tout sauf de football dans les médias. Ce que l’on a vécu lors des deux derniers matchs, ce n’est évidemment pas ce qu’on aime. Cela ne nous empêche pas d’être essentiellement concentrés sur ce match retour qui est le plus important de la saison. Dimanche on a tous eu peur quand on a vu la foule entrer sur le terrain. Dieu merci personne n’a été blessé. On reste des hommes et j’espère que cela ne se reproduira plus. Maintenant, on a hâte de jouer cette demi-finale retour. Ce jeudi, ils seront devant leur public et la rencontre s’annonce électrique et bouillante. Il faut se préparer à un match dur car leurs 40 000 supporters vont pousser. Mais on est des professionnels, on adore ce genre de rencontre. On a vite envie d’en découdre. On a une demi-finale à aller chercher et on va tout faire pour décrocher cet objectif », a expliqué le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, impatient de renouer avec le football et uniquement le football.