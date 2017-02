OL : Gonalons ramène Lyon à la réalité et ça pique

Dans : OL, Ligue 1.

Rendez-vous très attendu par de nombreux supporters, c'est ce dimanche soir que l'Olympique Lyonnais se déplacera à Geoffroy-Guichard pour y défier l'AS Saint-Etienne dans un derby toujours aussi chaud. Mais, avant cette rencontre importante sur le plan du classement, puisque l'OL peut revenir à neuf points de Nice en cas de victoire, tandis que l'ASSE serait à une longueur de Lyon en cas de succès, Maxime Gonalons a mis les choses au point. Car loin d'être euphorique, le capitaine des Gones rappelle que la situation n'est guère reluisante pour l'instant à l'OL.

Et le milieu défensif d'y aller de bon coeur. « On ne peut pas être fiers de notre parcours. On est éliminés dans les deux coupes, on s’est fait sortir en C1 et en L1 on a du retard… Les objectifs à Lyon sont élevés, c’est normal, on est bien payés, on a des statuts importants. On a une fierté, on a un blason, il faut le respecter et pour ça, il faut se mettre le cul par terre, se mettre minables et se reprendre. Ne pas terminer sur le podium, ça serait un échec. La Ligue des champions est vitale pour le club, vitale pour nous », rappelle, dans Le Parisien, Maxime Gonalons. Le message a le mérite d’être claire.