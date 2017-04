OL : Ghezzal et Rafael se font lyncher dans les notes

Si on évoque uniquement le côté sportif de la rencontre de jeudi soir face à Besiktas, l’Olympique Lyonnais est tout de même revenu, une nouvelle fois, de loin en s’imposant 2-1.

Car si les Lyonnais ont copieusement dominé la seconde période, se créant de nombreuses occasions, ils ont attendu les derniers instants pour marquer deux buts et s’imposer. Un retard concédé en première période au cours de laquelle deux joueurs sont passés totalement au travers. Tout d’abord Rafael, auteur d’une glissade qui l’a peut-être empêché de contrer Babel sur l’ouverture du score. Ensuite, le Brésilien a semblé très nerveux, avec un énorme tacle par derrière qui aurait pu lui valoir un rouge, et encore des souffrances terribles face à l’ailier néerlandais, avant son remplacement logique par Jallet. L’ancien joueur de Manchester United se fait sanctionner dans les notations, recevant un 3/10 dans L’Equipe, et la même note dans Le Progrès.

Le quotidien régional colle également un 3 à Rachid Ghezzal, alors que le quotidien sportif descend jusqu’à 2 pour l’international algérien. Il faut dire que ce dernier a tout manqué, avec des ballons perdus, des duels perdus, et une place de titulaire totalement injustifiée au final. A l'heure où les négociations pour une prolongation continueraient entre Ghezzal et l'OL, ce genre de prestation ne fait clairement pas de la bonne publicité pour le Fennec.