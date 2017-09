OL : Genesio viré ? Jallet prend une position radicale !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche, sur BeInSports, Bruno Genesio a clairement fait savoir que malgré les nombreuses critiques qui s'acharnent sur lui, sa démission en cas de mauvais résultats était impossible. Mais en fin de cette même émission, un sondage montrait que 72% des supporters de l'OL considéraient que Bruno Genesio n'était pas le coach qu'il fallait à l'Olympique Lyonnais, preuve qu'il y a tout de même une cassure entre une partie du public et l'entraîneur de l'OL.

Interrogé sur RMC sur sa vision de Bruno Genesio, Christophe Jallet, parti de l'Olympique Lyonnais durant le dernier mercato pour rejoindre Nice, a clairement fait savoir sa façon de penser. « Franchement, il y a beaucoup d’idées du football que je partage avec lui. Je trouve qu’il a des valeurs importantes, aussi, et une envie de jouer. Ce n’est pas toujours évident de mettre en place ce qu’on voudrait. Des fois, on a des joueurs qui ne correspondent pas à des profils, à des systèmes de jeu. Moi, j’ai vraiment gardé un très grand souvenir de sa première saison en tant qu’entraîneur. Quand il a repris l’équipe, on a fait six mois fantastiques. Tout le monde adhérait à son discours, à son projet. Et on a fait une remontada incroyable. Là, tout le monde s’accordait à dire que c’était un très bon coach... », fait remarquer Christophe Jallet, qui apporte ainsi un vif soutien à Bruno Genesio. Ce dernier appréciera cela à sa juste valeur.