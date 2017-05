OL : Genesio effaré par « ce naufrage »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio (entraîneur de l'Olympique Lyonnais après la déroute à Amsterdam) : « C'est un naufrage. Plus qu'une défaite, c'est un non-match de notre part. Il faudra digérer. Se remettre la tête à l'endroit. Et continuer à y croire. L'exploit est possible: on est capable de renverser la tendance. En Coupe d'Europe, il y a souvent eu des renversements. Il faudra se motiver avec cela. Nous avons montré dans l'entame de match que l'on pouvait poser des problèmes à l'Ajax (…) On était venus ici avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir. Mais il y a aussi l'envie de redresser la tête pour ce match retour (…) Pour Anthony, c’est terrible parce qu'il encaisse quatre buts alors qu'il a fait plusieurs arrêts déterminants. C'est une soirée frustrante. Toute l'équipe l'a laissée livré à lui-même sur certaines situations. Mais il a peut-être sauvé nos chances parce que si on avait encaissé un sixième voire un cinquième but, cela aurait été très compliqué.»