OL : Genesio dévoile la tactique de Lyon pour cette saison

Dans : OL, Ligue 1.

Entraineur toujours aussi contesté par ses propres supporters, Bruno Genesio est pourtant chargé par ses dirigeants de reconstruire une équipe après le départ de nombreux cadres cet été.

Un défi qui lui convient, surtout que l’OL a aussi recruté des éléments capables de progresser et d’éviter un énorme passage à vide pour cette saison. Néanmoins, il y a une chose qui ne changera pas, c’est la tactique employée, puisque l’entraineur rhodanien a confirmé qu’il conserverait son 4-2-3-1 utilisé principalement lors du précédent exercice.

« Aujourd'hui, on a les joueurs pour continuer à jouer en 4-2-3-1. L'idée d'avoir un milieu plus défensif, en double pivot, et un autre capable d'être plus offensif, comme Ferri et Darder ou Grenier, est intéressante. C'est une chose que l'on étudie », a expliqué le coach lyonnais, persuadé qu’il possède les joueurs pour s’adapter à cette disposition. A vos Lyonnites…