OL : Ferri et Genesio se sont expliqués les yeux dans les yeux

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Durant le mercato d'hiver, la situation de Jordan Ferri a été évoquée du côté de l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien ayant à priori accepté une offre du Galatasaray à hauteur de 5ME, avant que le milieu de lundi refuse poliment de rejoindre la Turquie. Mais il n'empêche que cela ne change pas la situation de Jordan Ferri, lequel était sur le banc en milieu de semaine contre l'OM et le sera encore probablement ce dimanche soir pour le derby à Saint-Etienne.

Cependant, une explication franche a eu lieu entre le milieu de terrain et Bruno Genesio pas plus tard que vendredi. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne souhaite pas que la situation de Ferri devienne un problème et il a tenu à faire savoir à son joueur que l'OL comptait encore sur lui quelles que soient les circonstances. « Il n’y a rien d’autre que des choix sportifs. Il n’est pas éliminé, il est concerné pour la suite de la saison », a confié le technicien de l'Olympique Lyonnais dans Le Progrès. Autrement dit, Jordan Ferri ne doit pas se poser trop de questions et jouer le jeu à fond sans penser à son avenir rhodanien...ou pas.