OL : Fékir se fait détruire par Lacombe

Dans : OL, Ligue 1.

Tout le monde ou presque est intervenu au sujet de la polémique née à Lyon au sujet du manque d’implication de Nabil Fékir quand il n’évolue pas dans l’axe.

Un problème évoqué par Bruno Genesio, qui n’a pas hésité à faire comprendre qu’à l’heure actuelle, il ne ferait pas de concession sur son onze de départ avec un joueur qui n’était pas efficace quand on le mettait sur une aile. Un vaste débat auquel Jean-Michel Aulas s'est également mêlé. C’est désormais au tour de Bernard Lacombe d’intervenir, et de tenter de trouver une explication à cette situation qui pourrait tout de même perturber la fin de la saison lyonnaise. Pour le conseiller du président Aulas, le problème est avant tout physique, et explique la volonté de Fékir de jouer coûte que coûte dans l’axe.

« Quand tu es joueur, tu dois écouter ce que l’entraîneur va te demander de faire. Là, dire "je veux jouer là", c’est quand même un peu… Je ne comprends pas, c’est une autre mentalité qu’à notre époque et complètement déplacé de dire : "Je veux jouer derrière l’attaquant". Sur le côté, il a du mal certainement à faire les efforts car il y a beaucoup plus de courses à faire. Il est évident qu’aujourd’hui, Nabil n’a pas la capacité physique pour pouvoir le faire. Le problème, c’est qu’on ne peut pas faire une équipe en fonction d’un joueur.

Bien sûr que j’en ai parlé avec lui. Je lui ai dit : "Tu sais Nabil, la première chose que tu as à faire, c’est de retrouver un état physique qui te permette de pouvoir éliminer les joueurs, comme tu pouvais le faire à une certaine époque". Il me dit toujours que ça va. Mais le problème, c’est qu’il faut qu’il y ait une vérité sur le terrain. Tu es obligé de faire les efforts. Ce n’est pas à Nabil de choisir où il doit jouer. Quand il était à 100% avant sa blessure, il jouait sur un flanc et il n’y avait aucun problème pour lui parce qu’il avait la capacité athlétique pour le faire », a assuré sur les ondes de RMC le dirigeant lyonnais, pour qui Fékir ferait bien de retrouver la plénitude de ses moyens avant d’avoir des exigences.