OL : Fekir préfère oublier le jeu (très) poussif de Lyon

Dans : OL, EAG, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a arraché un succès difficile au Groupama Stadium face à Guingamp (2-1). Brouillon collectivement, l’OL s’en est remis au talent individuel de Mariano Diaz, mais surtout celui de Nabil Fekir en fin de match pour arracher la victoire. Conscient des difficultés rencontrées par ses partenaires, le capitaine rhodanien refusait de s’enflammer après la rencontre. Pire, l’international français préfère « oublier » cette rencontre face aux hommes d’Antoine Kombouaré.

« Il faut qu’on progresse dans le jeu, qu’on arrive à en produire un peu plus. Après il ne faut pas oublier qu’on est tombé face à une bonne équipe de Guingamp qui n’a pas démérité. Aujourd’hui, on ne va retenir que la victoire. C’est un match à oublier... On a eu beaucoup de mal dans le jeu. Il y avait beaucoup de fatigue. On va dire que nous avons assuré l’essentiel » a expliqué le Lyonnais, auteur d’un très joli but, consécutif à un enchaînement individuel de grande classe, peu après l’égalisation de Guingamp par Marcus Thuram. Jeudi, l’OL devra tout de même montrer autre chose face aux Chypriotes de l’Apollon Limassol.