OL : Fekir n'a aucun doute, il sera un bon capitaine à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a annoncé ce jeudi que Nabil Fekir allait être le capitaine de l’Olympique Lyonnais pour cette saison, succédant ainsi à Maxime Gonalons. Présent en conférence de presse, l’international tricolore de l’OL a reconnu que cette décision du coach était forcément un vrai privilège pour lui, Nabil Fekir estimant avoir l’expérience qu’il faut pour assumer le brassard.

« C’est un honneur pour moi. Tout le staff me fait confiance. C’est à moi de leur rendre cette confiance et de tout donner sur le terrain. Le coach a essayé plusieurs capitaines durant cette préparation. Je suis très content de cette nouvelle. Je vais prendre un peu plus de responsabilités, notamment dans le vestiaire pour motiver mes coéquipiers. Il faudra encourager, prendre plus la parole. J’ai les épaules pour assumer ce statut. C’est bien pour moi. C’est une grosse responsabilité. J’ai déjà porté le brassard avec l’équipe CFA. Mais là, ça a beaucoup plus d’importance. C’est une belle surprise pour moi. Max Gonalons a été un très grand capitaine mais chacun a sa personnalité », a expliqué Nabil Fekir, qui va inaugurer son statut samedi lors de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium.