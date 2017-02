OL : Fekir glisse un conseil à Genesio sur sa compo

Dans : OL, Ligue 1.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou en septembre 2015, Nabil Fekir ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau avec l’Olympique Lyonnais.

Souvent critiqué sur sa condition physique, l’international français avait sous-estimé les conséquences d’une telle blessure. « Moi, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça, a reconnu l’attaquant de Lyon sur RTL. Comme c’est ma première blessure, je n’ai pas connu ça avant. Je découvre qu’après une blessure c’est plus long et plus compliqué que prévu. » En plus de ses sensations, Fekir doit retrouver son entente avec Alexandre Lacazette.

Mais pour cela, le Franco-Algérien doit enchaîner les matchs aux côtés du buteur lyonnais, et non sur un côté. « Il faut qu’on retrouve un peu nos marques sur le terrain, même si on se connaît déjà bien. Moi et Alex, il n’y a pas de soucis. On s’entend très bien sur le terrain et en dehors. Je préfère être dans l’axe, après si le coach a besoin de moi sur le côté, il n’y a pas le choix, on joue... et je me donne à 200%, même s’il sait que ça n’est pas le poste où je me sens le mieux », a prévenu Fekir, comme pour influencer les choix de son entraîneur Bruno Genesio.