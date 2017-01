OL : En quoi Memphis Depay va changer l'attaque de Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé à Lyon il y a une semaine, Memphis Depay a déjà eu un impact majeur, sur le plan psychologique plus que sportif. Oui, Lyon peut désormais avoir les moyens d’aller chercher un joueur considéré comme une très grande promesse du football, et qui évoluait jusqu’à présent dans un grand club, même si son temps de jeu s’amenuisait. Entré en jeu face à Marseille, le Néerlandais retrouve ses sensations et brille par ses performances à l’entrainement, en attendant d’être à 100 %. Mais déjà, Gérald Baticle, l’entraineur adjoint de Bruno Genesio et spécialisé dans les attaquants, avoue qu’il a vu d’énormes qualités au nouvel ailier rhodanien.

« Memphis joue à gauche avec son pied droit et a cette faculté à rester large et à poser des problèmes tactiques. Il a la même percussion que Fekir, mais dans le couloir, pour aller éliminer comme un ailier avec de la puissance athlétique et de la vitesse. Que ce soit en profitant du jeu collectif, ou en demandant dans le dos, ou, techniquement, en allant percuter avec du dribble. Il aime jouer en rentrant et en utilisant des joueurs d’axe comme Alex, l’attaquant de soutien, ou des milieux », a expliqué dans les colonnes du Progrès Gérald Baticle, pour qui cette arrivée apporte une nouvelle version à la panoplie offensive de son équipe.