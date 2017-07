OL : En plein tour d’Italie, Ghezzal s’arrête à Milan

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Actuellement sans club, Rachid Ghezzal a bien compris que son avenir ne devrait plus se situer à l’Olympique Lyonnais, qui a recruté notamment Bertrand Traoré, et s’est lassé des interminables discussions et autres ultimatums non respectés avec l’international algérien. Souvent annoncé pendant la saison du côté de l’Angleterre, l’ailier natif de Décines s’oriente toutefois plutôt vers un avenir italien. En effet, de nombreux clubs sont venus aux renseignements, et notamment la Roma et la Fiorentina.

Mais TMW indique que ce tour d’Italie se poursuit actuellement avec un club particulièrement ambitieux et dépensier cet été : le Milan AC. Une rencontre a eu lieu entre les représentants de l’ex-lyonnais et les dirigeants lombards à la Casa Milan, et les discussions ont porté sur les deux sujets inévitables : le temps de jeu éventuel de l’international algérien au sein du Milan AC, et ses demandes salariales. Un pari qui serait osé d’un côté comme de l’autre, Ghezzal pourrait en avoir à faire face à une terrible concurrence vue l’équipe que le club rossonero est en train de monter.