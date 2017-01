OL : En échec à Lyon, Benzia connaît le coupable

Dans : OL, LOSC, Ligue 1.

Cette 22e journée de Ligue 1 ne sera pas comme les autres pour Yassine Benzia. Ce samedi (17h), l’attaquant de Lille va retrouver son club formateur l’Olympique Lyonnais.

Un moment spécial pour celui qui avait quitté les Gones à l’été 2015. « Je suis très heureux de retrouver Lyon, c’est vrai que ce sera un match particulier, a confié l’international algérien à Foot Mercato. Je garde de bons souvenirs de mon passage à l’OL, Lyon m’a permis, et je ne les en remercierai jamais assez, de devenir footballeur professionnel. Je n’ai jamais eu l’occasion de fouler la pelouse du Parc OL, donc ce sera une première. » C’est donc avec plaisir que Benzia découvrira l’enceinte lyonnaise, malgré son échec lié à ses propres performances.

« Je ne pense pas avoir eu pleinement ma chance à l’OL, mais je ne remets pas forcément et entièrement la faute sur les staffs que j’ai connus ou sur le club. Je suis conscient du fait que j’ai largement ma part dans cet échec, a avoué le Dogue. Maintenant, je regarde vers l’avant, je souhaite le meilleur à l’OL et au président pour le futur. Je suis toujours en contact avec certains joueurs via notamment les réseaux sociaux, mais on ne s’est pas chambré cette semaine (rires). Je préfère me concentrer sérieusement sur la rencontre. » Ainsi, Benzia inscrira peut-être son premier but en L1 cette saison.